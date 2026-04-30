Мэра Уфы арестовали. Ему грозит до 10 лет

22:24, 30 апр 2026

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев провёл последние двое суток в наручниках, а теперь отправляется в СИЗО до 11 июля. Советский районный суд вынес решение об аресте в четверг, 30 апреля.

По данным СУ СК по Башкирии, мэра обвиняют в нескольких эпизодах получения взяток и превышения должностных полномочий. Задержали его прямо в рабочем кабинете и вывели из мэрии в наручниках.

Вместе с Мавлиевым по делу проходят директор санатория «Радуга» и депутат Горсовета Алексей Силин и замначальника управления земельных отношений мэрии. Силина отпустили под запрет определённых действий, его коллегу — тоже арестовали до 11 июля.

По версии следствия, с ноября 2024 по конец 2025 года с городских фирм собрали не менее 31 млн рублей якобы в виде «добровольных пожертвований». На часть этих денег купили представительский автомобиль — оформили на администрацию, но ездил на нём лично мэр.

Адвокат Роман Петров, комментируя возможный приговор, называет цифру в 10 лет — если докажут взятку и Мавлиев продолжит всё отрицать. С учётом смягчающих обстоятельств — от 7 лет. Если суд ограничится только превышением полномочий, не исключён и условный срок.

Сам Мавлиев вину не признаёт. Его защитник Булат Зиакаев утверждает: мэра оговорили из-за принципиальной позиции в конфликтах с застройщиками.

Мэра Уфы задержали за взятку землёй и покровительство строителям

Автор: Семен Подгорный
Фото: следком РБ
Теги: Уфа мавлиев ратмир рафилович суд
