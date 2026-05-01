logtype

Серийный насильник из Уфы дезертировал с СВО — и сразу взялся за старое

23:57, 01 май 2026

Уфимский гарнизонный суд приговорил 36-летнего рецидивиста к 17 годам в колонии особого режима. Мужчина нападал на девушек на улице Блюхера — среди жертв оказалась несовершеннолетняя.

Биография осуждённого — отдельная история. В 2024 году суд уже давал ему срок за изнасилование и разбой. Тогда мужчина выбрал способ сократить наказание: отправился воевать на СВО.

Из зоны боевых действий он дезертировал и вернулся в Уфу. Город встретил его привычной обстановкой — и он продолжил с того, за что уже сидел.

По данным телеграм-канала «Честный репортаж», суд на этот раз отмерил 17 лет особого режима. Повторить манёвр с добровольческим контрактом будет затруднительно.

Автор: Семен Подгорный
Фото: СУ СК РФ по РБ. / Telegram
Теги: Уфа суд изнасилование
Яндекс.Метрика
