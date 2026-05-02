За сутки в Башкирии поймали 63 пьяных водителя
22:13, 02 май 2026
За одни сутки ГИБДД Башкирии остановила 63 водителя в состоянии опьянения. Против четверых из них уже возбудили уголовные дела.
По данным пресс-службы ведомства, всего инспекторы зафиксировали свыше 1300 нарушений ПДД. Из них 38 — выезд на встречную полосу, 9 — езда водителей, которых уже лишили прав.
Отдельно — 59 случаев нарушения правил перевозки детей. Не пристёгнутый ребёнок в машине пьяного водителя — обычная история в Башкирии.
В рамках рейда «Мототехника» поймали ещё 30 нарушителей на двухколёсном транспорте.
О пьяных за рулём можно сообщить по телефону доверия МВД: 8-347-279-32-92.
Автор: Семен Подгорный
