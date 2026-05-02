Директор уфимской школы натравил учеников на восьмиклассницу

22:39, 02 май 2026

Восьмиклассницу Ульяну из Уфы несколько часов удерживали в школьном кабинете, унижали и требовали признать вину за чужие поступки. По словам её матери, руководство школы решило так «проучить» девочку за видео в соцсетях.

Сначала на Ульяну давили старшеклассники — затем к ним присоединились учителя и директор. Девочка публично извинилась перед педагогическим коллективом, но травля не прекратилась. Теперь её вынуждают забрать документы из школы.

Мать Олеся Т. рассказала об этом в интернете. После публикации прокуратура Орджоникидзевского района Уфы начала проверку. Ведомство намерено дать правовую оценку действиям школьного руководства.

Параллельно идёт доследственная проверка Следственного комитета — мать уже подала заявление и обратилась лично к главе ведомства Александру Бастрыкину.

Школа пока не комментирует происходящее.

Автор: Семен Подгорный