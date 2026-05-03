В Башкирии осудили женщину за ложную угрозу взрыва в караоке-баре

21:55, 03 май 2026

Жительница Стерлитамака в состоянии алкогольного опьянения позвонила на «112» и сообщила о бомбе в местном караоке-баре. На место примчались экстренные службы — взрывчатку не нашли.

Инцидент случился 23 января 2026 года. Звонок восприняли всерьёз: эвакуация, оцепление, осмотр — стандартная реакция на угрозу теракта. Весь этот механизм женщина запустила одним нетрезвым звонком.

В суде она признала вину и раскаялась. Приговор — три года условно с испытательным сроком два года по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Отдельной строкой в решении суда: телефон, с которого звонили, конфисковали. Приговор пока не вступил в силу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: суд Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
Читайте также

