В Башкирии осудили женщину за ложную угрозу взрыва в караоке-баре

21:55, 03 май 2026

Жительница Стерлитамака в состоянии алкогольного опьянения позвонила на «112» и сообщила о бомбе в местном караоке-баре. На место примчались экстренные службы — взрывчатку не нашли.

Инцидент случился 23 января 2026 года. Звонок восприняли всерьёз: эвакуация, оцепление, осмотр — стандартная реакция на угрозу теракта. Весь этот механизм женщина запустила одним нетрезвым звонком.

В суде она признала вину и раскаялась. Приговор — три года условно с испытательным сроком два года по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Отдельной строкой в решении суда: телефон, с которого звонили, конфисковали. Приговор пока не вступил в силу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru