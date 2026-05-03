Бастрыкин взялся за бродячих собак возле школы в Уфе
22:00, 03 май 2026
Стая агрессивных собак несколько месяцев держала в страхе учеников уфимской школы — и всё это время никто из чиновников не отреагировал.
Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ, взял ситуацию под личный контроль. Собаки обитали возле учебного заведения, нападали на людей, но служба отлова на вызовы не реагировала.
СУ СК по Башкирии возбудило уголовное дело. Руководителю управления Владимиру Архангельскому Бастрыкин лично поручил докладывать о ходе расследования.
Автор: Семен Подгорный
