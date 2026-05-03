В Уфе родителей будут штрафовать за ночные прогулки детей

22:12, 03 май 2026

С 1 мая подростки в Уфе не смогут гулять без родителей после 23.00. Ночной запрет продлится до 30 сентября.

Под ограничение попадают все несовершеннолетние до 17 лет. По данным городской администрации, список запретных зон охватывает почти любое место, где можно оказаться ночью: улицы, дворы, пляжи, скверы, стадионы, вокзалы, аэропорты и даже интернет-кафе. Запрет действует с 23.00 до 06.00.

Поймает полиция ребёнка без взрослого — протокол получат родители. Дело уйдёт в комиссию по делам несовершеннолетних.

Уфа вводит эти ограничения каждое лето — с 2009 года, когда в России приняли федеральный закон о детском комендантском часе. Но список мест, где нельзя появляться, за эти годы только растёт.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный