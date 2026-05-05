Уфимец пнул 4-летнюю девочку, отобрал трость у инвалида и столкнул заступника в овраг

21:39, 05 май 2026

44-летний житель Уфы вечером 2 мая устроил настоящий погром в садовом товариществе «Авиатор» в Чишминском районе — из-за мелкой ссоры с соседями по даче.

Сначала он набросился на женщину с криками, что убьёт её. Потом пнул её четырёхлетнюю дочь. Когда мужчина с инвалидностью попытался вмешаться — уфимец вырвал у него трость и несколько раз ударил ею по голове.

Свидетель, вставший на защиту пострадавших, полетел в овраг — и тоже получил травмы.

По данным СУ СКР по Башкирии, уголовное дело возбудили только после того, как жалобы соседей начали расходиться в соцсетях. До этого скандальное поведение мужчины, судя по всему, никого особо не беспокоило.

Уфимцу предъявили обвинение в хулиганстве с применением насилия и предметов в качестве оружия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СКР по РБ