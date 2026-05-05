В Башкирии соседи обокрали мать бойца СВО

22:05, 05 май 2026

Житель Башкирии втёрся в доверие к соседке — матери участника СВО — и несколько месяцев тихо опустошал её счёт. Вместе с двумя приятелями он вынес 1,7 млн рублей, пока сын женщины был на фронте.

По данным прокуратуры Республики Башкортостан, схема работала с октября по декабрь 2025 года. Сосед получил доступ к телефону женщины с банковским приложением — и начал планомерно переводить деньги на подконтрольные счета. Сообщники обналичивали суммы через банкоматы.

Иглинский межрайонный суд признал троих виновными в краже в особо крупном размере. Все подсудимые признали вину и вернули больше 800 тыс. рублей — примерно половину украденного.

Суд назначил условные сроки — от 2 до 3,5 лет. Оставшийся долг взыскали через суд, на машины осуждённых наложили аресты.

Бывший глава сельсовета в Башкирии похитил средства со счета погибшего в СВО

Автор: Семен Подгорный
Теги: кража Иглинский район происшествия в Иглинском районе суд
