Мэр Уфы вышел под домашний арест и растрогался конфетами от жителей

21:55, 06 май 2026

Суд назначил мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву домашний арест — до 28 июня он будет находиться дома, а не в СИЗО. Выйдя на свободу, чиновник заявил, что находится в прекрасном настроении.

Мавлиев поблагодарил президента за возможность защищать себя в суде и уфимцев — за поддержку. Но больше всего его тронуло другое: дома его уже ждали пакеты от жителей — с конфетами и кофе.

По данным UTV, мэр назвал это «самым трогательным».

Мавлиева подозревают в должностных и коррупционных преступлениях. Его подчинённым вменяют превышение полномочий. Адвокат настаивает на невиновности клиента.

Обвинение, которое ему предъявляют, предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: следком РБ