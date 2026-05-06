Мэр Уфы вышел из СИЗО под домашний арест

22:20, 06 май 2026

Верховный суд Башкортостана перевёл главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева из следственного изолятора под домашний арест — до 28 июня.

Суд сослался на обстоятельства дела и наличие у Мавлиева малолетних детей. Советский райсуд ранее отправил его в СИЗО до 11 июля, но апелляция изменила решение.

Мавлиеву вменяют превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере. Вместе с ним в деле фигурируют ещё трое: замглавы администрации, замначальника управления земельных и имущественных отношений, а также директор санатория.

Замначальника УЗИО Рушат Фазлиахметов остался под стражей до 11 июля. Директору санатория «Радуга» Алексею Силину суд запретил определённые действия — тоже до 11 июля.

Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СКР по РБ | Мах