Житель Башкирии получил 17 лет за убийство собутыльника

22:07, 07 май 2026

Двое жителей Башкирии забили собутыльника до смерти прямо в разгар дневной попойки. Один из них уже получил приговор.

16 июня 2025 года в селе Буздяк трое мужчин выпивали вместе — и в какой-то момент двое набросились на третьего. Били руками и ногами, преимущественно по голове. Мужчина скончался на месте.

По данным СУ СКР по Республике Башкортостан, нападавших задержали почти сразу же после произошедшего.

Суд признал одного из них виновным в убийстве с особой жестокостью и назначил 17 лет колонии строгого режима. После выхода на свободу осуждённого ждёт ещё полтора года ограничения свободы.

Дело второго участника драки выделено в отдельное производство — он ещё ждёт своего приговора.

Автор: Семен Подгорный
Теги: убийство суд Буздякский район происшествия в Буздякском районе
