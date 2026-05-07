В Башкирии арестовали дачника, избившего инвалида его же тростью

22:22, 07 май 2026

Житель Уфы ударил ногой четырёхлетнюю девочку, отнял трость у инвалида и проломил ему ею голову — а заступника столкнул в овраг. Всё это из-за пустячной ссоры с соседями на даче.

2 мая вечером в садовом товариществе «Авиатор» 44-летний мужчина поругался с соседями по участку. Чем именно не угодили ему соседи, следствие не уточняет. Зато детали дальнейшего — исчерпывающие.

Сначала он напал на женщину и угрожал ей убийством. Потом пнул её дочь. Затем вырвал трость у соседа-инвалида и несколько раз ударил его по голове. Случайный очевидец попытался вступиться — и оказался в овраге с травмами.

По данным Следственного комитета Башкирии, мужчине предъявили обвинение в хулиганстве. Суд отправил его под стражу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Следком Башкирии
Теги: суд побои Уфа происшествия Уфа
