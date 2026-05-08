В Башкирии водителей будут останавливать на каждом шагу в майские праздники

22:29, 08 май 2026

В Башкирии с 9 по 11 мая развернут массовые проверки на дорогах — экипажи ДПС встанут у кафе, зон отдыха и на аварийно-опасных участках.

Начальник республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов заранее предупредил: праздники — значит, все едут на дачи и природу, а значит, и нарушений больше. Специально под эти дни сформировали дополнительные экипажи, их главная задача — останавливать пьяных за рулём.

Особое внимание — дорогам рядом с развлекательными заведениями. Инспекторы будут проверять водителей на трезвость прямо на выезде.

Севастьянов также напомнил о запрете обгонов в местах со сложным рельефом и обязательных детских креслах. Без этого, судя по масштабу операции, праздник рискует закончиться в отделении.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ