Пьяная жительница Башкирии ударила женщину в хиджабе

Жительница Мелеузовского района Башкирии напала на незнакомку в хиджабе прямо на улице — оскорбляла, желала смерти, ударила по лицу. Суд признал это разжиганием ненависти по религиозному признаку.

49-летняя Алла (имя изменено) встретила прохожую в июле 2024 года в нетрезвом состоянии. Что именно её задело — объяснить сложно: женщина просто шла по улице в религиозной одежде. Алла оскорбляла её, пожелала смерти, ударила по лицу и оттолкнула.

По данным Мелеузовского районного суда, на заседании Алла вину признала и извинилась перед пострадавшей. В качестве компенсации морального вреда перевела ей 2 000 рублей.

Пострадавшая деньги вернула. И попросила наказать по всей строгости.

Суд приговорил Аллу к трём годам лишения свободы — условно.

Автор: Семен Подгорный