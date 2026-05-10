61 пьяный за сутки: Башкирия поставила антирекорд

19:46, 10 май 2026

В Башкирии за один день поймали 61 водителя в нетрезвом состоянии. Троих из них — уже не в первый раз. Теперь им грозит уголовное дело.

По данным ГАИ республики, итог рейда — больше 1200 нарушений ПДД за сутки. Акция называлась «Безопасная дорога» — с известной долей горькой иронии.

Инспекторы зафиксировали 42 нарушения при перевозке детей и 10 случаев, когда машиной управлял водитель, уже лишённый прав. Ещё 26 раз кто-то выехал на встречку там, где это прямо запрещено.

Глава ведомства Владимир Севастьянов отчитался и о мотоциклистах: те добавили в общую статистику 14 нарушений.

За один день — 61 пьяный, 10 «бесправных» и 26 выездов на встречку. Профилактика работает.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
