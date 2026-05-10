Пятерых детей-маугли забрали у матери-алкоголички в Уфе

20:00, 10 май 2026

Пятерых детей от 3 до 14 лет забрали у матери-алкоголички в Уфе. О семье узнали из ролика в соцсетях — до этого годами никто не вмешивался.

По данным регионального Следственного комитета, мать тратила детские пособия на себя, не кормила и не одевала детей, а ещё позволяла посторонним их бить. Дети росли в антисанитарии и ни разу не переступали порог школы.

Автор видео прямо указал: сотрудники органов опеки всё это видели — и бездействовали. Именно поэтому следователи возбудили не одно дело, а сразу два.

Матери предъявят обвинение по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Сотрудникам опеки — по статье о халатности. Детей уже передали в социальное учреждение.

Автор: Семен Подгорный

Фото: канал «Честный репортаж».