В Башкирии напомнили: фото БПЛА — подарок противнику

Власти Башкирии запретили жителям снимать атаки беспилотников и публиковать видео в сети. Даже случайный ролик с телефона может помочь противнику скорректировать следующий удар.

Под запрет попала любая информация о траектории полёта, местах атак, характере повреждений и типе БПЛА. По данным оперативных служб региона, такие съёмки раскрывают позиции ПВО — ту самую систему, которая сбивает вражеские дроны и ракеты.

Параллельно нельзя фотографировать блокпосты, технику ВС РФ, железнодорожные составы с вооружением, мосты и объекты энергетики. Список того, что снимать запрещено, охватывает почти всю военную инфраструктуру.

Отдельно — инструкция на случай атаки. В здании: спуститься в подвал или на парковку, сесть у несущей стены без окон. На улице: лечь на землю или бежать в укрытие. Из машины выйти. К упавшим остаткам дронов не подходить и не трогать.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru