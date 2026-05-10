Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии напомнили: фото БПЛА — подарок противнику

В Башкирии напомнили: фото БПЛА — подарок противнику

20:06, 10 май 2026

Власти Башкирии запретили жителям снимать атаки беспилотников и публиковать видео в сети. Даже случайный ролик с телефона может помочь противнику скорректировать следующий удар.

Под запрет попала любая информация о траектории полёта, местах атак, характере повреждений и типе БПЛА. По данным оперативных служб региона, такие съёмки раскрывают позиции ПВО — ту самую систему, которая сбивает вражеские дроны и ракеты.

Параллельно нельзя фотографировать блокпосты, технику ВС РФ, железнодорожные составы с вооружением, мосты и объекты энергетики. Список того, что снимать запрещено, охватывает почти всю военную инфраструктуру.

Отдельно — инструкция на случай атаки. В здании: спуститься в подвал или на парковку, сесть у несущей стены без окон. На улице: лечь на землю или бежать в укрытие. Из машины выйти. К упавшим остаткам дронов не подходить и не трогать.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: БПЛА
Читайте также

Жителей Башкирии начали штрафовать за съемку атак дронов
Человек и закон в Башкирии
Жителей Башкирии начали штрафовать за съемку атак дронов
Что делать при атаке БПЛА: жизненно важные советы от МЧС Башкирии, которые должен знать каждый
Общество в Башкирии
Что делать при атаке БПЛА: жизненно важные советы от МЧС Башкирии, которые должен знать каждый
Глава Башкирии: атаки БПЛА нельзя воспринимать несерьёзно
Политика в Башкирии
Глава Башкирии: атаки БПЛА нельзя воспринимать несерьёзно
«Силы ПВО на пределе»: ВСУ атакуют Брянскую область — рой беспилотников летит в направлении региона, слышны первые взрывы
Россия/мир
«Силы ПВО на пределе»: ВСУ атакуют Брянскую область — рой беспилотников летит в направлении региона, слышны первые взрывы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен