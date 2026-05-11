Бастрыкин взял на контроль дело о гибели женщины после ингаляции в санатории Башкирии

20:53, 11 май 2026

Женщина приехала в башкирский санаторий поправить здоровье — и умерла прямо там после ингаляции. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Семья из четырёх человек купила путёвки, прошла обследование, получила санаторно-курортные карты — противопоказаний не нашли. На второй день после заезда все вместе пошли на процедуры. После ингаляции матери стало плохо. Спасти её не успели.

Следователи Башкортостана возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности — статья 109 УК РФ. Затем заместитель Белорецкого межрайонного прокурора Д.В. Баландин это решение отменил. Дело пришлось возбуждать заново.

Бастрыкин поручил руководителю республиканского Следкома В.В. Архангельскому лично доложить о ходе расследования. Санаторий, который должен был лечить, теперь фигурирует в уголовном деле.

Автор: Семен Подгорный