Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели женщины после ингаляции в санатории Башкирии

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели женщины после ингаляции в санатории Башкирии

20:53, 11 май 2026

Женщина приехала в башкирский санаторий поправить здоровье — и умерла прямо там после ингаляции. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Семья из четырёх человек купила путёвки, прошла обследование, получила санаторно-курортные карты — противопоказаний не нашли. На второй день после заезда все вместе пошли на процедуры. После ингаляции матери стало плохо. Спасти её не успели.

Следователи Башкортостана возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности — статья 109 УК РФ. Затем заместитель Белорецкого межрайонного прокурора Д.В. Баландин это решение отменил. Дело пришлось возбуждать заново.

Бастрыкин поручил руководителю республиканского Следкома В.В. Архангельскому лично доложить о ходе расследования. Санаторий, который должен был лечить, теперь фигурирует в уголовном деле.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии женщина умерла в санатории после ингаляции — персонал попросил семью их «не беспокоить»

Читайте также:

В Башкирии женщина умерла в санатории после ингаляции — персонал попросил семью их «не беспокоить»
Автор: Семен Подгорный
Теги: Бастрыкин
Читайте также

Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о гибели рабочего в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о гибели рабочего в Башкирии
В Башкирии женщина умерла в санатории после ингаляции — персонал попросил семью их «не беспокоить»
Происшествия в Башкирии
В Башкирии женщина умерла в санатории после ингаляции — персонал попросил семью их «не беспокоить»
Бастрыкин потребовал объяснить смерть школьника в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин потребовал объяснить смерть школьника в Башкирии
Бастрыкин требует ответа: из-за чего умер младенец в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин требует ответа: из-за чего умер младенец в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен