Житель Уфы украл 50 тысяч рублей с телефона девушки во время свидания

23:04, 12 май 2026

Житель Уфы познакомился с девушкой через приложение для знакомств, пришёл к ней домой и ушёл с 50 тысячами рублей в кармане — пока хозяйка была в соседней комнате.

Схема была простой. Мужчина взял чужой телефон, привязанный к банковской карте, перевёл деньги на свой счёт и исчез. Девушка обнаружила пропажу только на следующий день — возвращать было уже нечего: к тому моменту он успел погасить долги.

По данным Mash Batash, следствие попутно обнаружило ещё один эпизод. Месяцем раньше тот же мужчина ворвался к соседке, напал на неё, начал душить и вырвал сумку с 10 тысячами рублей.

Суд приговорил уфимца к 3,5 годам колонии общего режима. Итого два ограбления, одно первое свидание и 60 тысяч рублей чужих денег — хватило ровно на погашение долгов и уголовное дело.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru