Жительница Башкирии избила подругу деревянной битой

21:45, 14 май 2026

Жительница Башкирии дождалась, пока подруга удобно устроилась на диване — и несколько раз ударила её деревянной битой. По ногам и рукам.

Конфликт произошёл в феврале 2026 года в одном из сёл Караидельского района. Суд установил: женщина подошла к сидящей знакомой и нанесла удары умышленно. Травмы медики классифицировали как средней тяжести.

Обвиняемая вину признала полностью. Караидельский межрайонный суд приговорил её к одному году лишения свободы — условно, с таким же испытательным сроком.

Приговор пока не вступил в силу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru