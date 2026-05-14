Жительница Башкирии избила подругу деревянной битой
21:45, 14 май 2026
Жительница Башкирии дождалась, пока подруга удобно устроилась на диване — и несколько раз ударила её деревянной битой. По ногам и рукам.
Конфликт произошёл в феврале 2026 года в одном из сёл Караидельского района. Суд установил: женщина подошла к сидящей знакомой и нанесла удары умышленно. Травмы медики классифицировали как средней тяжести.
Обвиняемая вину признала полностью. Караидельский межрайонный суд приговорил её к одному году лишения свободы — условно, с таким же испытательным сроком.
Приговор пока не вступил в силу.
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
