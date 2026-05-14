Мэр Уфы Мавлиев пошёл в атаку на следствие — прямо из СИЗО

21:50, 14 май 2026

Арестованный мэр Уфы Ратмир Мавлиев подал жалобу на действия следователей, пока те собирают доказательства.

Жалоба поступила в Советский районный суд Уфы. По данным ТАСС, предмет претензий — решения и действия должностных лиц в ходе уголовного производства. Адвокат Марат Самойлов ранее уточнял: Мавлиев вину не признаёт, но и следствию намеренно не мешает.

Чиновника обвиняют сразу по двум статьям — превышение должностных полномочий и получение взятки. По версии следствия, он организовал передачу земельного участка площадью более 1 300 кв. м на территории городского санатория. Сделка прошла в обход закона.

Дальше — изящнее. В 2025 году Мавлиев, как считают следователи, потребовал от представителя строительной фирмы купить тот самый участок — за 13 млн рублей — и оформить права на него в пользу самого чиновника. То есть застройщик должен был за свой счёт приобрести землю, которую мэр уже однажды незаконно передал.

Круговая схема замкнулась прямо на авторе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком Башкирии