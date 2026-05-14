Мэр Уфы Мавлиев пошёл в атаку на следствие — прямо из СИЗО

21:50, 14 май 2026

Арестованный мэр Уфы Ратмир Мавлиев подал жалобу на действия следователей, пока те собирают доказательства.

Жалоба поступила в Советский районный суд Уфы. По данным ТАСС, предмет претензий — решения и действия должностных лиц в ходе уголовного производства. Адвокат Марат Самойлов ранее уточнял: Мавлиев вину не признаёт, но и следствию намеренно не мешает.

Чиновника обвиняют сразу по двум статьям — превышение должностных полномочий и получение взятки. По версии следствия, он организовал передачу земельного участка площадью более 1 300 кв. м на территории городского санатория. Сделка прошла в обход закона.

Дальше — изящнее. В 2025 году Мавлиев, как считают следователи, потребовал от представителя строительной фирмы купить тот самый участок — за 13 млн рублей — и оформить права на него в пользу самого чиновника. То есть застройщик должен был за свой счёт приобрести землю, которую мэр уже однажды незаконно передал.

Круговая схема замкнулась прямо на авторе.

Народный артист Башкирии вступился за арестованного мэра Уфы прямо во время выступления

Автор: Семен Подгорный
Фото: Следком Башкирии
Теги: Уфа мавлиев ратмир рафилович
