Охранники без проверки судимости защищали школы в Башкирии

22:03, 14 май 2026

ООО ЧОП «Среда безопасности» из Мелеуза охраняло десятки школ и детсадов силами людей, не оформленных официально.

Когда один из охранников пожаловался в Государственную инспекцию труда Башкирии, выяснилось: он с сентября 2025 года стоит на посту в школе — без трудового договора, без проверки судимости, без медосмотра.

Инспекторы пришли в компанию и обнаружили 63 сотрудника, которые круглосуточно охраняли 48 объектов. По документам в реестре малого бизнеса в компании числилось не больше 12 человек.

Руководство не растерялось и принесло проверяющим 102 трудовых договора. Большую часть оформили наспех и задним числом. Совместно с налоговой службой инспекция установила: 72 договора оказались фиктивными. Работодатель не платил за этих людей ни НДФЛ, ни страховые взносы.

В итоге компанию обязали легализовать всех 72 работников и погасить налоги за всё время их фактической работы. «Среда безопасности» перечислила в бюджет более 10 млн рублей.

Кто именно стоял у входа в школы — проверенные специалисты или случайные люди — по-прежнему неизвестно.

Автор: Семен Подгорный