Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Уфимка получила некроз после ботокса — и узнала, что официально мертва

Уфимка получила некроз после ботокса — и узнала, что официально мертва

22:27, 15 май 2026

25-летняя Аделина из Уфы пришла к косметологу за уколом ботокса в межбровье — и вышла с некрозом тканей. Это случилось в августе 2025 года. Дело дошло до уголовного расследования, сообщает КП-Уфа.

Косметолог Яна, проводившая процедуру, сразу отказалась признавать вину. Когда история попала в СМИ, она обвинила пострадавшую в вымогательстве: якобы та раздула скандал, чтобы вернуть деньги и заработать сверху.

После публикации следователи возбудили уголовное дело. Но экспертиза затянулась: сначала у специалистов СК не хватило полномочий дать заключение, потом месяцами не назначали комиссионную проверку. Аделина написала письмо президенту через электронную почту — и процесс сдвинулся.

Пока шло расследование, выяснилась неожиданная деталь. В ответе на запрос в бюро судебно-медицинской экспертизы Аделина числится умершей. Девушка записала видео об этом и выложила в соцсети. Следователь потребовала убрать — назвала это конфиденциальной информацией. Аделина ответила, что её никто не предупреждал.

Шрам на лбу пока никуда не делся. Результаты комиссионной экспертизы, назначенной в апреле, будут готовы не раньше чем через три месяца.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: личный архив героини публикации
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

Купил корочку на рыбалке: житель Башкирии попытался устроиться на работу с поддельным удостоверением
Происшествия в Башкирии
Купил корочку на рыбалке: житель Башкирии попытался устроиться на работу с поддельным удостоверением
В Стерлитамаке студентка лишилась 11 тысяч рублей при попытке заказать поездку
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке студентка лишилась 11 тысяч рублей при попытке заказать поездку
Студентка из Уфы лишилась 1,5 млн рублей страховых выплат после звонка лжедекана
Происшествия в Башкирии
Студентка из Уфы лишилась 1,5 млн рублей страховых выплат после звонка лжедекана
В Уфе студентка хотела заказать возлюбленному проститутку и попалась на удочку аферистов
Происшествия в Башкирии
В Уфе студентка хотела заказать возлюбленному проститутку и попалась на удочку аферистов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен