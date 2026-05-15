Уфимка получила некроз после ботокса — и узнала, что официально мертва

22:27, 15 май 2026

25-летняя Аделина из Уфы пришла к косметологу за уколом ботокса в межбровье — и вышла с некрозом тканей. Это случилось в августе 2025 года. Дело дошло до уголовного расследования, сообщает КП-Уфа.

Косметолог Яна, проводившая процедуру, сразу отказалась признавать вину. Когда история попала в СМИ, она обвинила пострадавшую в вымогательстве: якобы та раздула скандал, чтобы вернуть деньги и заработать сверху.

После публикации следователи возбудили уголовное дело. Но экспертиза затянулась: сначала у специалистов СК не хватило полномочий дать заключение, потом месяцами не назначали комиссионную проверку. Аделина написала письмо президенту через электронную почту — и процесс сдвинулся.

Пока шло расследование, выяснилась неожиданная деталь. В ответе на запрос в бюро судебно-медицинской экспертизы Аделина числится умершей. Девушка записала видео об этом и выложила в соцсети. Следователь потребовала убрать — назвала это конфиденциальной информацией. Аделина ответила, что её никто не предупреждал.

Шрам на лбу пока никуда не делся. Результаты комиссионной экспертизы, назначенной в апреле, будут готовы не раньше чем через три месяца.

Автор: Семен Подгорный

Фото: личный архив героини публикации