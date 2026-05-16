Суд вынес приговор девушке, ударившей сотрудника полиции в Башкирии
22:32, 16 май 2026
23-летняя жительница Магнитогорска влепила пощёчину полицейскому прямо в камере для задержанных — и получила за это уголовное дело.
По данным Белорецкого суда Башкирии, в декабре 2025 года девушку доставили в отдел полиции в нетрезвом состоянии. В комнате для задержанных она отказалась выполнять требования сотрудников. Один из них получил удар по лицу.
Суд квалифицировал произошедшее как насилие в отношении представителя власти.
На заседании девушка признала вину и извинилась перед пострадавшим. Суд учёл раскаяние: приговор — два года условно.
Пощёчина обошлась в два года условного срока. Могло быть и реальное лишение свободы — санкция статьи предусматривает до пяти лет.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Пьяная жительница Башкирии ударила женщину в хиджабе