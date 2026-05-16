У мэра Уфы взяли образцы волос с применением силы и ОМОНа

22:40, 16 май 2026

Арестованного мэра Уфы Ратмира Мавлиева вывезли из больничной палаты в отдел криминалистики и принудительно взяли образцы волос. Рядом стоял ОМОН. Протокол об изъятии биоматериалов так и не вручили.

Адвокат Марат Самойлов рассказал РИА Новости, что это уже третья попытка взять биоматериал у мэра. 10 мая следователи изъяли образцы тоже принудительно — защита сразу подала жалобу в Советский суд Уфы. 13 мая сотрудники пришли прямо в палату, сославшись на «недостаточность» первых образцов, но получили отказ.

16 мая Мавлиева и вовсе увезли из больницы, куда он попал с подозрением на сердечный приступ. Без понятых, с физическим воздействием — зато при полном присутствии ОМОНа. Самойлов снял происходящее на видео и намерен использовать запись в суде.

Мавлиева задержали 28 апреля по обвинению в превышении полномочий и получении взяток. Вину он отрицает. Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал сохранить за ним пост мэра до вступления приговора в силу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Ратмир Мавлиев