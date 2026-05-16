Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

У мэра Уфы взяли образцы волос с применением силы и ОМОНа

У мэра Уфы взяли образцы волос с применением силы и ОМОНа

22:40, 16 май 2026

Арестованного мэра Уфы Ратмира Мавлиева вывезли из больничной палаты в отдел криминалистики и принудительно взяли образцы волос. Рядом стоял ОМОН. Протокол об изъятии биоматериалов так и не вручили.

Адвокат Марат Самойлов рассказал РИА Новости, что это уже третья попытка взять биоматериал у мэра. 10 мая следователи изъяли образцы тоже принудительно — защита сразу подала жалобу в Советский суд Уфы. 13 мая сотрудники пришли прямо в палату, сославшись на «недостаточность» первых образцов, но получили отказ.

16 мая Мавлиева и вовсе увезли из больницы, куда он попал с подозрением на сердечный приступ. Без понятых, с физическим воздействием — зато при полном присутствии ОМОНа. Самойлов снял происходящее на видео и намерен использовать запись в суде.

Мавлиева задержали 28 апреля по обвинению в превышении полномочий и получении взяток. Вину он отрицает. Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал сохранить за ним пост мэра до вступления приговора в силу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Мэр Уфы Мавлиев пошёл в атаку на следствие — прямо из СИЗО

Читайте также:

Мэр Уфы Мавлиев пошёл в атаку на следствие — прямо из СИЗО
Автор: Семен Подгорный
Фото: Ратмир Мавлиев
Теги: мавлиев ратмир рафилович
Читайте также

Народный артист Башкирии вступился за арестованного мэра Уфы прямо во время выступления
Культура в Башкирии
Народный артист Башкирии вступился за арестованного мэра Уфы прямо во время выступления
Мэра Уфы задержали за взятку землёй и покровительство строителям
Человек и закон в Башкирии
Мэра Уфы задержали за взятку землёй и покровительство строителям
Куда жаловаться на нечищеный снег в Уфе
Общество в Башкирии
Куда жаловаться на нечищеный снег в Уфе
Глава Башкирии попросил мэра отчитаться о последствиях ливня в Уфе
Политика в Башкирии
Глава Башкирии попросил мэра отчитаться о последствиях ливня в Уфе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен