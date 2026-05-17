Житель Башкирии получил штраф за выстрелы из пневматики на улице

21:03, 17 май 2026

28-летний житель Давлеканово расстрелял воздух из пневматики прямо из окна машины. Суд назначил ему штраф — 1 000 рублей.

Мужчина ехал по городской улице и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в воздух. Патронов в магазине не было — только газовый баллончик.

О стрельбе стало известно из паблика «Подслушано Давлеканово» во ВКонтакте: очевидец написал про незнакомца, палящего из окна авто.

На суде нарушитель объяснил логику происходящего: пистолет, по его ощущениям, сломался. Чтобы это проверить, он выехал на оживлённую улицу и произвёл несколько «холостых» выстрелов для стравливания воздуха.

Суд учёл смягчающие обстоятельства и не нашёл отягчающих. Постановление пока не вступило в силу — у мужчины ещё есть время обжаловать самый народный способ диагностики пневматики.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Давлекановский район происшествия в давлекановском районе суд
