Житель Башкирии получил штраф за выстрелы из пневматики на улице
21:03, 17 май 2026
28-летний житель Давлеканово расстрелял воздух из пневматики прямо из окна машины. Суд назначил ему штраф — 1 000 рублей.
Мужчина ехал по городской улице и несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в воздух. Патронов в магазине не было — только газовый баллончик.
О стрельбе стало известно из паблика «Подслушано Давлеканово» во ВКонтакте: очевидец написал про незнакомца, палящего из окна авто.
На суде нарушитель объяснил логику происходящего: пистолет, по его ощущениям, сломался. Чтобы это проверить, он выехал на оживлённую улицу и произвёл несколько «холостых» выстрелов для стравливания воздуха.
Суд учёл смягчающие обстоятельства и не нашёл отягчающих. Постановление пока не вступило в силу — у мужчины ещё есть время обжаловать самый народный способ диагностики пневматики.
