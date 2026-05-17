Бастрыкин потребовал доклад после нападения собак на пенсионерку в Уфе

21:17, 17 май 2026

Стая бездомных собак возле школы в Уфе больше года терроризировала район — пока не покусала пенсионерку. Только после этого завели уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад от руководителя СУ СК по Башкирии Владимира Архангельского. Тот должен отчитаться о ходе расследования и объяснить, что теперь будут делать с проблемой.

По данным СК России, поводом для возбуждения дела стали жалобы жителей в соцсетях. Они писали, что рядом со школой в Орджоникидзевском районе давно обитает агрессивная стая. Животные нападали на людей. Меры к отлову не принимались.

Уголовное дело возбудили по факту ненадлежащей организации отлова безнадзорных животных. Кто именно не организовал — следствие ещё установит.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Бастрыкин взял на контроль дело о гибели женщины после ингаляции в санатории Башкирии

Автор: Семен Подгорный