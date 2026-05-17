Бастрыкин взял на контроль дело о гибели трёхмесячного ребенка в Уфе
21:22, 17 май 2026
В уфимской квартире в районе Инорс нашли мёртвого трёхмесячного мальчика. Рядом с ребёнком был только отец.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал личного доклада по делу. Отчитываться перед ним будет руководитель регионального управления Владимир Архангельский.
Семья стояла на профилактическом учёте как неблагополучная — это не помешало оставить младенца наедине с отцом. СК Башкирии возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Автор: Семен Подгорный
