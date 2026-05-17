Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели трёхмесячного ребенка в Уфе

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели трёхмесячного ребенка в Уфе

21:22, 17 май 2026

В уфимской квартире в районе Инорс нашли мёртвого трёхмесячного мальчика. Рядом с ребёнком был только отец.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал личного доклада по делу. Отчитываться перед ним будет руководитель регионального управления Владимир Архангельский.

Семья стояла на профилактическом учёте как неблагополучная — это не помешало оставить младенца наедине с отцом. СК Башкирии возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Бастрыкин потребовал доклад после нападения собак на пенсионерку в Уфе

Читайте также:

Бастрыкин потребовал доклад после нападения собак на пенсионерку в Уфе
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа Бастрыкин
Читайте также

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели женщины после ингаляции в санатории Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели женщины после ингаляции в санатории Башкирии
Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о гибели рабочего в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о гибели рабочего в Башкирии
Глава СК РФ взял под контроль дело о насилии над школьницей в Уфе
Происшествия в Башкирии
Глава СК РФ взял под контроль дело о насилии над школьницей в Уфе
Бастрыкин потребовал объяснить смерть школьника в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин потребовал объяснить смерть школьника в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен