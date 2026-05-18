В Башкирии перед судом предстанет виновник аварии с тремя погибшими

22:06, 18 май 2026

Житель Оренбургской области повернул на перекрёстке и убил трёх человек. Теперь его будут судить — свою вину он так и не признал.

В июле прошлого года 44-летний водитель «Лады Ларгус» уходил на поворот с трассы Уфа — Оренбург, когда лоб в лоб столкнулся со встречной «Киа Оптима». Два пассажира его собственной машины погибли на месте. Следом — водитель «Киа». Единственная выжившая — пассажирка иномарки — получила тяжёлые травмы.

Итого: четыре жертвы. Из них три — в морге.

По данным прокуратуры Стерлитамакского района, уголовное дело уже передано в суд. Обвиняемый вины не признаёт — при том, что следствие восстановило картину аварии в деталях.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Житель Башкирии получил штраф за выстрелы из пневматики на улице

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru