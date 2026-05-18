В Башкирии берёза убила работника лесхоза
22:30, 18 май 2026
56-летний сотрудник Баймакского лесхоза 3 сентября 2025 года отошёл от бригады и в одиночку начал валить берёзу. Дерево упало на него. Когда коллеги нашли мужчину, спасать было уже некого.
Гострудинспекция Башкирии установила: валка деревьев не входила в его должностные обязанности. Обучения по технике безопасности он не проходил, инструктаж по охране труда — тоже.
Помимо этого, в момент гибели сотрудник был пьян. В крови обнаружили алкоголь.
Инспекторы зафиксировали и вину руководства — плохая организация работ и отсутствие контроля. Иными словами: человек без допуска, без инструктажа, в нетрезвом виде работал один с бензопилой — и никто этого не заметил.
Материалы расследования передали в следственные органы.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Двое рабочих погибли в канализационном колодце в Уфе