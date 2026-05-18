В Башкирии берёза убила работника лесхоза

56-летний сотрудник Баймакского лесхоза 3 сентября 2025 года отошёл от бригады и в одиночку начал валить берёзу. Дерево упало на него. Когда коллеги нашли мужчину, спасать было уже некого.

Гострудинспекция Башкирии установила: валка деревьев не входила в его должностные обязанности. Обучения по технике безопасности он не проходил, инструктаж по охране труда — тоже.

Помимо этого, в момент гибели сотрудник был пьян. В крови обнаружили алкоголь.

Инспекторы зафиксировали и вину руководства — плохая организация работ и отсутствие контроля. Иными словами: человек без допуска, без инструктажа, в нетрезвом виде работал один с бензопилой — и никто этого не заметил.

Материалы расследования передали в следственные органы.

Автор: Семен Подгорный