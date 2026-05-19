Подростковая преступность в Башкирии выросла на 16%

21:53, 19 май 2026

За первый квартал 2026 года подростки в Башкирии совершили 273 преступления — на 16% больше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом заявила ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве республики Лиана Мухаметдинова в эфире БСТ. По её словам, в структуре преступлений преобладают кражи, грабежи, мошенничество и причинение вреда здоровью.

«Дети становятся агрессивнее», — признала Мухаметдинова и призвала создавать больше общественных пространств и прислушиваться к подросткам.

Замминистра просвещения Инесса Косолапова добавила, что ведомство совместно с федеральными коллегами уже мониторит деструктивный контент с помощью ИИ. Главную угрозу она видит в закрытых группах в соцсетях — там, где взрослых нет.

Пока чиновники говорят о важности «правового воспитания», цифра в 273 преступления за три месяца означает примерно три эпизода в сутки.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
