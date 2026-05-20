В Уфе умер 3-месячный ребёнок — отец был пьян, мать лежала в больнице с переломом рёбер
22:37, 20 май 2026
Трёхмесячный мальчик не проснулся после того, как отец уложил его спать. 35-летний Олег Иванов (здесь и далее имена изменены) в этот момент находился в состоянии опьянения и, по его словам, не помнил, что произошло. Мать ребёнка была в реанимации — с переломом рёбер и пневмотораксом после его же побоев.
13 мая Иванов жестоко избил жену Ирину, её увезли на скорой. Спустя три дня она узнала о смерти сына. По данным источника «КП-Уфа», муж продолжал пить всё это время — в квартире оставались трое маленьких детей: семилетняя падчерица и двое общих.
У мальчика с рождения были проблемы со здоровьем. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности — экспертиза должна установить точную причину.
Финал недели оказался предсказуемым: Ирину выписали на следующий день после гибели сына, а ещё через сутки снова доставили в больницу — на этот раз с сотрясением мозга. Иванова арестовали 20 мая. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и отправили в СИЗО минимум до 17 июня.
Семья состояла на учёте как неблагополучная, но незадолго до трагедии с них сняли этот статус — власти решили, что родители исправились.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Уфимка до смерти избила капризничавшего 3-летнего сына