Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Арестованный мэр Уфы выписался из больницы с Тургеневым в руках

Арестованный мэр Уфы выписался из больницы с Тургеневым в руках

22:45, 20 май 2026

Арестованный мэр Уфы Ратмир Мавлиев покинул Республиканскую клиническую больницу имени Куватова — с романом «Отцы и дети» под мышкой и словами благодарности врачам.

В коридоре больницы он успел сказать несколько слов журналистам «Всей Уфы»: поблагодарил медиков и горожан, которые присылали письма поддержки. Адвокат Мавлиева Марат Самойлов подтвердил «КП-Уфа»: подопечный уже дома.

Домашний арест сохраняется минимум до 27 июня. Правоохранители хотели оспорить это решение — но оно уже вступило в силу.

Мавлиева задержали 28 апреля по обвинению в превышении полномочий и получении взяток. Он добился перевода из СИЗО под домашний арест через Верховный суд, а 12 мая попал в больницу с подозрением на сердечный приступ. Свою вину мэр отрицает.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

У мэра Уфы взяли образцы волос с применением силы и ОМОНа

Читайте также:

У мэра Уфы взяли образцы волос с применением силы и ОМОНа
Автор: Семен Подгорный
Фото: телеканал Вся Уфа
Теги: мавлиев ратмир рафилович
Читайте также

У мэра Уфы взяли образцы волос с применением силы и ОМОНа
Человек и закон в Башкирии
У мэра Уфы взяли образцы волос с применением силы и ОМОНа
Мэр Уфы вышел из СИЗО под домашний арест
Человек и закон в Башкирии
Мэр Уфы вышел из СИЗО под домашний арест
Мэр Уфы вышел под домашний арест и растрогался конфетами от жителей
Человек и закон в Башкирии
Мэр Уфы вышел под домашний арест и растрогался конфетами от жителей
Мэр Уфы Мавлиев пошёл в атаку на следствие — прямо из СИЗО
Человек и закон в Башкирии
Мэр Уфы Мавлиев пошёл в атаку на следствие — прямо из СИЗО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен