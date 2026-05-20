Арестованный мэр Уфы выписался из больницы с Тургеневым в руках

22:45, 20 май 2026

Арестованный мэр Уфы Ратмир Мавлиев покинул Республиканскую клиническую больницу имени Куватова — с романом «Отцы и дети» под мышкой и словами благодарности врачам.

В коридоре больницы он успел сказать несколько слов журналистам «Всей Уфы»: поблагодарил медиков и горожан, которые присылали письма поддержки. Адвокат Мавлиева Марат Самойлов подтвердил «КП-Уфа»: подопечный уже дома.

Домашний арест сохраняется минимум до 27 июня. Правоохранители хотели оспорить это решение — но оно уже вступило в силу.

Мавлиева задержали 28 апреля по обвинению в превышении полномочий и получении взяток. Он добился перевода из СИЗО под домашний арест через Верховный суд, а 12 мая попал в больницу с подозрением на сердечный приступ. Свою вину мэр отрицает.

Автор: Семен Подгорный

Фото: телеканал Вся Уфа