В Башкирии прокуратура просит 20 лет для матери, задушившей грудную дочь

22:19, 21 май 2026

Жительница Благовещенска задушила собственную 6-месячную дочь прямо в колыбели — ребёнок мешал ей своим плачем. Прокуратура Башкирии запросила для неё 20 лет лишения свободы.

27-летняя женщина придавила девочку в феврале прошлого года. Следствие установило: незадолго до гибели мать систематически морила ребёнка голодом, избивала её и сломала бедро. В СИЗО обвиняемая попала уже на следующее утро после смерти дочери.

По данным «КП-Уфа», у женщины есть ещё двое детей — к ним она насилия не применяла.

Свою вину обвиняемая так и не признала. Дело рассматривает Верховный суд Башкирии, приговор огласят в ближайшие дни.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Благовещенск происшествия в благовещенске убийство
