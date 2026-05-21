В Башкирии осудят мужчину, укравшего деньги участника СВО

22:40, 21 май 2026

Боец отдал земляку банковскую карту с просьбой передать жене. Тот потратил всё на ставки.

55-летний житель Октябрьского получил карту от участника СВО в феврале — договорились, что мужчина просто передаст её супруге бойца. Вместо этого он снял и потратил больше 800 тысяч рублей, значительную часть — в букмекерской конторе.

По данным прокуратуры Республики Башкортостан, обвиняемый свою вину признал. Его взяли под стражу. Ранее он уже был судим — неоднократно.

Дело скоро рассмотрит суд.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии соседи обокрали мать бойца СВО

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI