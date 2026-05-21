В Башкирии осудят мужчину, укравшего деньги участника СВО
22:40, 21 май 2026
Боец отдал земляку банковскую карту с просьбой передать жене. Тот потратил всё на ставки.
55-летний житель Октябрьского получил карту от участника СВО в феврале — договорились, что мужчина просто передаст её супруге бойца. Вместо этого он снял и потратил больше 800 тысяч рублей, значительную часть — в букмекерской конторе.
По данным прокуратуры Республики Башкортостан, обвиняемый свою вину признал. Его взяли под стражу. Ранее он уже был судим — неоднократно.
Дело скоро рассмотрит суд.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
