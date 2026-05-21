Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии осудят мужчину, укравшего деньги участника СВО

В Башкирии осудят мужчину, укравшего деньги участника СВО

22:40, 21 май 2026

Боец отдал земляку банковскую карту с просьбой передать жене. Тот потратил всё на ставки.

55-летний житель Октябрьского получил карту от участника СВО в феврале — договорились, что мужчина просто передаст её супруге бойца. Вместо этого он снял и потратил больше 800 тысяч рублей, значительную часть — в букмекерской конторе.

По данным прокуратуры Республики Башкортостан, обвиняемый свою вину признал. Его взяли под стражу. Ранее он уже был судим — неоднократно.

Дело скоро рассмотрит суд.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии соседи обокрали мать бойца СВО

Читайте также:

В Башкирии соседи обокрали мать бойца СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Теги: Октябрьский происшествия в Октябрьском
Читайте также

В Башкирии соседи обокрали мать бойца СВО
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии соседи обокрали мать бойца СВО
В Башкирии осудят мужчину за скрытую видеосъёмку в доме бывшей сожительницы
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии осудят мужчину за скрытую видеосъёмку в доме бывшей сожительницы
В Уфе осудят мужчину за нападения на прохожих
Происшествия в Башкирии
В Уфе осудят мужчину за нападения на прохожих
Подросток в Башкирии потратил 6 тысяч с найденной банковской карты школьницы
Происшествия в Башкирии
Подросток в Башкирии потратил 6 тысяч с найденной банковской карты школьницы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен