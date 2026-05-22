ГАИ Башкирии устроит проверки на всех трассах в выходные

22:13, 22 май 2026

Госавтоинспекция Башкирии выходит на тотальную проверку — в субботу и воскресенье инспекторы охватят все федеральные трассы и региональные дороги республики.

Начальник ГАИ Владимир Севастьянов объявил об этом лично. В приоритете у инспекторов — пьяные водители, те, кто уже лишён прав, и владельцы незарегистрированных машин.

Отдельно проверят мотоциклистов и соблюдение правил перевозки детей. В список целей попали и несовершеннолетние за рулём — категория, которую в обычные дни поймать куда сложнее.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ