Пьяный мужчина напал на полицейского при медосвидетельствовании

Житель Красноусольского пришёл в районную больницу на медосвидетельствование и ударил ногой в живот сотрудницу полиции.

В январе 38-летний мужчина устроил скандал с незнакомой девушкой на улице и избил её. Приехавшая следственно-оперативная группа застала его в состоянии опьянения.

По данным прокуратуры Республики Башкортостан, в больнице, куда его доставили для освидетельствования, мужчина ударил полицейскую ногой в живот. Это и стало отдельным обвинением — применение насилия в отношении представителя власти при исполнении.

Гафурийский межрайонный суд назначил 10 месяцев колонии-поселения. Девушку, с которой он начал этот день, суд в приговоре почти не заметил.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI