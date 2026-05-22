Мошенники отправили девушку грабить чужой дом в столице Башкирии

20-летняя жительница Нижневартовска влезла в чужой дом через окно, вскрыла сейф и сдала добычу в ломбард — всё потому что незнакомый голос в трубке ей так велел.

По данным Объединённой пресс-службы судов Башкирии, схема началась с банального звонка от «сотрудников службы доставки». Они выманили у девушки СМС-код, взломали её аккаунт на «Госуслугах» и дали поддельный номер «горячей линии» для восстановления. Так она попала под полный контроль мошенников.

Дальше началась командировка. Организаторы велели девушке для начала осмотреть дом родителей её парня в Нижневартовске — для проверки. Затем купили ей билет на самолёт до Уфы и оплатили инструменты.

В Уфимском районе её уже ждали: родственница хозяев дома — тоже жертва той же схемы — заранее открыла окно. Девушка забрала из сейфа драгоценности, наличные, валюту и золотой слепок, после чего поехала в Казань сдавать всё в ломбард. Вырученные деньги передала курьерам.

Суд отправил её под стражу до 15 июля. Организаторы, которые всем этим дирижировали, фигурируют в деле как неустановленные лица.

Автор: Семен Подгорный

Фото: объединенная пресс-служба судов РБ