В Башкирии осудили мужчину за нападение с ножом на брата с ДЦП
22:50, 23 май 2026
40-летний житель Белорецкого района пырнул ножом в живот родного брата-инвалида. Тот выжил. Суд назначил условный срок.
По материалам Белорецкого межрайонного суда, в апреле мужчина распивал спиртное с братом, у которого с рождения ДЦП. Ссора закончилась ударом ножа в живот.
После этого нападавший сам вызвал скорую — и пострадавшего удалось спасти.
Свою вину мужчина признал полностью. Обвиняли его в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.
Суд назначил 1 год лишения свободы — условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор пока не вступил в силу.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
