В Башкирии осудили мужчину за нападение с ножом на брата с ДЦП

22:50, 23 май 2026

40-летний житель Белорецкого района пырнул ножом в живот родного брата-инвалида. Тот выжил. Суд назначил условный срок.

По материалам Белорецкого межрайонного суда, в апреле мужчина распивал спиртное с братом, у которого с рождения ДЦП. Ссора закончилась ударом ножа в живот.

После этого нападавший сам вызвал скорую — и пострадавшего удалось спасти.

Свою вину мужчина признал полностью. Обвиняли его в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Суд назначил 1 год лишения свободы — условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор пока не вступил в силу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Теги: Белорецкий район происшествия в Белорецком районе суд
