Колясочница из Уфы добилась внимания Бастрыкина через ВКонтакте
22:02, 24 май 2026
Жительница Уфы с инвалидностью написала в соцсети главе Следственного комитета — и это сработало там, где годы обращений в инстанции не дали ничего.
Девушка живёт в доме на улице Комсомольской: пандуса нет, лифт для коляски не подходит. Чтобы выйти на улицу, ей нужна чужая помощь. Внутри — та же картина: узкие коридоры, высокие пороги, комнаты не по нормативу.
По данным СК России, жильё признали непригодным ещё в 2022 году. Девушку поставили на очередь. С тех пор — тишина.
Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования после обращения через ВКонтакте. Инстанции молчали три года — председатель СК отреагировал за одну публикацию.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.