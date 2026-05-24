Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Колясочница из Уфы добилась внимания Бастрыкина через ВКонтакте

Колясочница из Уфы добилась внимания Бастрыкина через ВКонтакте

22:02, 24 май 2026

Жительница Уфы с инвалидностью написала в соцсети главе Следственного комитета — и это сработало там, где годы обращений в инстанции не дали ничего.

Девушка живёт в доме на улице Комсомольской: пандуса нет, лифт для коляски не подходит. Чтобы выйти на улицу, ей нужна чужая помощь. Внутри — та же картина: узкие коридоры, высокие пороги, комнаты не по нормативу.

По данным СК России, жильё признали непригодным ещё в 2022 году. Девушку поставили на очередь. С тех пор — тишина.

Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования после обращения через ВКонтакте. Инстанции молчали три года — председатель СК отреагировал за одну публикацию.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели трёхмесячного ребенка в Уфе

Читайте также:

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели трёхмесячного ребенка в Уфе
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа Бастрыкин
Читайте также

Бастрыкин взял под контроль дело сироты из Башкирии, которой не дают жильё
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин взял под контроль дело сироты из Башкирии, которой не дают жильё
Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели рабочего в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели рабочего в Башкирии
Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе
Человек и закон в Башкирии
Глава СК России взял под контроль дело об избиении ребенка в Уфе
Бастрыкин потребовал доклад о гибели ребенка-инвалида в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Бастрыкин потребовал доклад о гибели ребенка-инвалида в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен