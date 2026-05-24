Колясочница из Уфы добилась внимания Бастрыкина через ВКонтакте

22:02, 24 май 2026

Жительница Уфы с инвалидностью написала в соцсети главе Следственного комитета — и это сработало там, где годы обращений в инстанции не дали ничего.

Девушка живёт в доме на улице Комсомольской: пандуса нет, лифт для коляски не подходит. Чтобы выйти на улицу, ей нужна чужая помощь. Внутри — та же картина: узкие коридоры, высокие пороги, комнаты не по нормативу.

По данным СК России, жильё признали непригодным ещё в 2022 году. Девушку поставили на очередь. С тех пор — тишина.

Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования после обращения через ВКонтакте. Инстанции молчали три года — председатель СК отреагировал за одну публикацию.

Автор: Семен Подгорный