Отец-должник прячется в Башкирии — ребёнку не платит уже 600 тысяч рублей
21:43, 25 май 2026
Уфимские приставы объявили в розыск 35-летнего Артура Гайнетдинова, который накопил 600 000 рублей долга по алиментам собственному ребёнку.
Ленинский РОСП Уфы возбудил исполнительное производство о взыскании денег на содержание несовершеннолетнего. Гайнетдинов от приставов скрылся — предположительно, осел где-то в Башкирии.
По данным ГУФССП России по РБ, розыск ведут уже сейчас. Тех, кто знает, где прячется должник, просят позвонить: 8 (347) 251-15-87 или 8 (347) 273-56-40.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУФССП России по РБ
