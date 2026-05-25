Отец-должник прячется в Башкирии — ребёнку не платит уже 600 тысяч рублей

21:43, 25 май 2026

Уфимские приставы объявили в розыск 35-летнего Артура Гайнетдинова, который накопил 600 000 рублей долга по алиментам собственному ребёнку.

Ленинский РОСП Уфы возбудил исполнительное производство о взыскании денег на содержание несовершеннолетнего. Гайнетдинов от приставов скрылся — предположительно, осел где-то в Башкирии.

По данным ГУФССП России по РБ, розыск ведут уже сейчас. Тех, кто знает, где прячется должник, просят позвонить: 8 (347) 251-15-87 или 8 (347) 273-56-40.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУФССП России по РБ