Уфа задолжала энергетикам 2,4 млн за туалет без договора

22:04, 25 май 2026

«Башкирские распределительные электрические сети» подали в арбитраж иск к Горзеленхозу Уфы — за неоплаченное электричество в бытовке и туалете парка Победы.

Долг накопился без единого договора. По данным «Башинформа», энергетики квалифицируют потребление как бездоговорное и требуют 2,4 млн рублей основного долга плюс 15,4 тысячи рублей за пользование чужими деньгами — с процентами до дня фактической оплаты.

Бытовка и туалет появились на балансе Горзеленхоза в 2020 году — их передали организации по техническим условиям. Договор на электроснабжение при этом, судя по иску, так и не заключили.

Замначальника управления по взаимодействию со СМИ мэрии Лариса Салихова заявила, что Горзеленхоз готов урегулировать вопрос в рамках закона. Как именно — решит суд 1 июня 2026 года.

Третьим лицом в деле выступает Энергетическая сбытовая компания Башкортостана — компания, которая деньги так и не получила.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа долги
