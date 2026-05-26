Новосёл из Башкирии прожил в деревне меньше недели — сосед убил его молотком

22:09, 26 май 2026

22-летний житель села Красная Горка Нуримановского района пришёл знакомиться с новым соседом, поссорился с ним за бутылкой — и на следующий день вернулся с молотком.

По данным Следственного комитета Башкирии, 32-летний мужчина только переехал в село. 19 мая к нему зашёл сосед — познакомиться. Выпили. Поссорились. Разошлись.

Обида не прошла за ночь. Утром 20 мая сосед взял молоток и снова постучал в дверь. Нанёс не менее пяти ударов по голове. Мужчина умер на месте.

После этого 22-летний сам пришёл в полицию. Ему предъявили обвинение в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд отправил его под стражу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Теги: Нуримановский район происшествия в нуримановском районе убийство суд
