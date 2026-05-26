В Уфе осудили мать, которая не кормила и не лечила детей

22:13, 26 май 2026

Суд в Уфе вынес приговор матери, которая пила и месяцами игнорировала базовые потребности своих детей: не кормила, не водила к врачам, не заботилась вовсе.

По данным прокуратуры Башкортостана, дети из-за поведения матери испытывали физические страдания — при живом родителе. Женщина вину признала.

Приговор — 240 часов обязательных работ. Детей пока передали в социальное учреждение.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
