В Уфе осудили мать, которая не кормила и не лечила детей
22:13, 26 май 2026
Суд в Уфе вынес приговор матери, которая пила и месяцами игнорировала базовые потребности своих детей: не кормила, не водила к врачам, не заботилась вовсе.
По данным прокуратуры Башкортостана, дети из-за поведения матери испытывали физические страдания — при живом родителе. Женщина вину признала.
Приговор — 240 часов обязательных работ. Детей пока передали в социальное учреждение.
Автор: Семен Подгорный
