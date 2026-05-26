Уфимец 7 лет скрывался от суда за похищение с видеозаписью

22:27, 26 май 2026

Житель Уфы похитил человека, вывез в лес и потребовал больше миллиона рублей. Всё снял на камеру. Это не помогло: через 7 лет бегства его всё равно нашли.

В сентябре 2018 года 35-летний уфимец с тремя соучастниками встретил незнакомца в кафе «Космошоп». Мужчину силой затолкали в машину и увезли за город. В лесу его избили, угрожали и потребовали выкуп. Для убедительности происходящее снимали на видео.

Записи на камеру, впрочем, стали частью доказательной базы — а не страховкой от неё.

Пока троих соучастников судили и отправили за решётку, обвиняемый скрывался. Оперативники нашли его спустя более чем семь лет. Дело передали в Орджоникидзевский районный суд Уфы.

Автор: Семен Подгорный