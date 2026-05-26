Житель Башкирии завёл фейк на бывшую жену с интимными фото

22:33, 26 май 2026

Житель Кумертау создал в соцсети аккаунт от имени бывшей жены, разместил там её интимные фотографии и медицинские данные. Теперь его лишили водительского удостоверения почти на четыре с половиной года.

По данным прокуратуры Республики Башкортостан, 37-летний мужчина сделал это в феврале — судя по всему, не от большой любви к бывшей.

Вину он признал. Суд назначил 120 часов обязательных работ и лишил прав на 4 года и 5 месяцев — с учётом хвоста по предыдущему приговору.

Примечательная деталь: за публикацию интимных снимков он поплатился именно правами на вождение. Уголовный кодекс иногда удивляет изобретательностью санкций.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru