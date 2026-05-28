Комментарии в мессенджере обошлись жителю Башкирии в 350 тысяч рублей

21:58, 28 май 2026

23-летний житель Иглино получил судимость за комментарии в Telegram-каналах — военный суд признал его виновным в содействии терроризму.

С мая по сентябрь 2025 года молодой человек оставлял комментарии в нескольких каналах. Лингвистическая экспертиза нашла в его высказываниях признаки оправдания деятельности украинского военизированного формирования, запрещённого в России.

Центральный окружной военный суд назначил ему штраф 350 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания —запрет на администрирование сайтов и каналов в интернете сроком на 2 года.

Приговор пока не вступил в силу.

Жителя Башкирии осудили за продажу «шпионских» толстовок

Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглино
