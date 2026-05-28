Работница башкирского завода лишилась стопы — суд обязал работодателя платить

22:15, 28 май 2026

Сотрудница кумертауского завода «КумПолимер» лишилась правой стопы прямо на рабочем месте. Компания хотела тихо замять историю — не вышло.

В августе 2025 года женщина получила производственную травму, после которой врачи ампутировали ей стопу. Добровольно возмещать ущерб работодатель не спешил, и тогда в дело вступила прокуратура Башкирии.

Надзорное ведомство подало иск в суд. Тот встал на сторону пострадавшей: завод обязали выплатить ей свыше 1,2 млн рублей в счёт компенсации морального вреда.

Исполнение решения прокуратура взяла под личный контроль — просто так закрыть дело не получится.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Кумертау несчастный случай происшествия в кумертау суд
