В Башкирии сын убил отца во время ссоры

22:20, 29 май 2026

51-летний житель Стерлитамака избил отца до смерти во время домашнего скандала. Пожилой мужчина скончался на месте.

По данным прокуратуры Башкирии, конфликт произошёл в январе 2026 года. Сын набросился на отца в ходе ссоры — от полученных травм тот умер, не дождавшись помощи.

Следствие квалифицировало произошедшее как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть. Разница между этой статьёй и убийством — в намерении: закон считает, что мужчина не планировал убивать.

Дело передали в Стерлитамакский городской суд.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке убийство
