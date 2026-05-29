В Башкирии сын убил отца во время ссоры
22:20, 29 май 2026
51-летний житель Стерлитамака избил отца до смерти во время домашнего скандала. Пожилой мужчина скончался на месте.
По данным прокуратуры Башкирии, конфликт произошёл в январе 2026 года. Сын набросился на отца в ходе ссоры — от полученных травм тот умер, не дождавшись помощи.
Следствие квалифицировало произошедшее как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть. Разница между этой статьёй и убийством — в намерении: закон считает, что мужчина не планировал убивать.
Дело передали в Стерлитамакский городской суд.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Житель Уфы получил восемь лет за убийство сожительницы
Человек и закон в Башкирии
30-летний житель Башкирии забил до смерти мужчину во время пьяной драки
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина ранил ножом отца во время ссоры
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 59-летний мужчина убил знакомую во время застолья